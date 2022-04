Bill Murray terá, alegadamente, tido gestos questionáveis com colegas mulheres no set de ‘Being Mortal’, antes da produção ter sido suspensa, revela uma fonte ao The Post.

Conforme já tinha sido anteriormente noticiado, as gravações sofreram uma pausa depois de terem surgido queixas contra o artista de 71 anos que davam conta de um “comportamento inapropriado”.

Atualmente, tendo em conta o sucedido, decorre uma investigação para apurar o que aconteceu.

“Ele era de tocar muito, não em zonas íntimas, mas punha um braço à volta de uma mulher, tocava-lhe no cabelo, puxava o rabo de cavalo - mas sempre de uma maneira cómica.

É uma linha ténue e toda a gente adora o Bill, e apesar da sua conduta não ser ilegal, algumas mulheres sentiram-se desconfortáveis e ele ultrapassou essa linha”, refere a fonte.

Por outro lado, é ainda acrescentado, Murray, que estará solteiro, “ama mulheres e adora flertar, adora poesia e romance, e está sempre a flertar, mas sempre assente na comédia. Não ficou claro se ele passou dos limites”.

Espera-se agora os resultados da investigação.

