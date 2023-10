Sandrina Pratas gravou um vídeo durante uma conversa com o companheiro, Lucas Santos, onde este diz - entre 'risos' - que "paga para fazer amor".

"Já cheguei ao ponto de ter que pagar para fazer amor. Para fazer amor tenho de pagar 20 euros", partilhou Lucas.

"Pois é... Se quiseres, ou então não há nada. 20 euros e há amor. Todas as mulheres se fizerem isso ao final do ano é um dinheirinho", acrescentou depois a ex-concorrente do 'Big Brother'. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Ariel, que nasceu no passado mês de julho.

