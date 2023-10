Sandrina Pratas partilhou nas redes sociais esta terça-feira, dia 3 de outubro, um desabafo em que também deu conta de que decidiu afastar-se das redes sociais.

A ex-concorrente do 'Big Brother', que foi mãe pela primeira vez no passado mês de julho, confessou sentir-se em baixo, embora sem conseguir definir os motivos.

"Às vezes sinto-me sozinha e triste. Será do pós-parto? Não sei explicar... momentos da nossa vida que vamos abaixo. Vou estar um pouco desligada das redes sociais Preciso de espaço e

pôr as ideias em dia e as redes sociais já não me dão alegria mas sim desgosto", realçou Sandrina.



© Instagram/Sandrina Pratas

