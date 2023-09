Sandrina Pratas gravou um vídeo para a sua página de Instagram no qual fez um apelo sentido a todos os seguidores, especialmente às mulheres. A antiga concorrente do 'Big Brother' lamentou as críticas de que tem sido alvo depois de ter sido mãe pela primeira vez.

"Venho aqui falar num assunto que me está a deixar muito, muito triste. Vamos parar de criticar as mulheres, os pontos fracos, porque dói", começa por notar.

Na visão de Sandrina, mãe de Ariel, mesmo "gordinha" ou com "barriga", não deixa de ser feliz, pois acredita ter uma "luz muito positiva".

"Ainda fica mais feio uma mulher falar de outra mulher", acrescentou, confessando "estar farta destas críticas".

"Vamos nos unir e ser amigas uma das outras", completa.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Sandrina Pratas reage a críticas. "Tenho idade para ser sua filha"