Sara Aleixo foi a segunda concorrente expulsa da atual edição do 'Big Brother Famosos'. Por decisão do público, abandonou a casa com 85% dos votos, depois de ter sido nomeada pela maioria dos participantes.

No rescaldo da saída 'Big Brother Famosos', a atriz esteve à conversa com os jornalistas sobre os altos e baixos da sua participação.

O que falhou?

Durante as duas semanas em jogo, Sara Aleixo mostrou-se muitas vezes fragilizada, tendo sido vários os momentos em que se deixou ir às lágrimas por não se sentir integrada no grupo.

O que ditou a saída? "No primeiro dia ter ficado no jardim, logo aí criou uma ligeira barreira [com os outros concorrentes]. Depois eu e o Pedro [Lico] fomos expulsos de cada tribo e fomos para a rulote. Não consegui aproximar-me deles, mostrar quem eu sou, e eles não conseguiram mostrar quem eram, chegar a mim", explicou.

"Foi uma desvantagem para mim e para o Pedro. Quando voltei só tive dois dias para começar a conhecê-los", afirmou.

Contudo, Sara realçou que "não se sentiu rejeitada", apenas "ficou com a sensação de que os concorrentes acharam que não se queria dar a conhecer".

Expulsa com 85% dos votos

A percentagem que ditou a sua saída da casa foi também comentada. Quanto aos 85% dos votos a favor da expulsão, Sara acredita que o facto de Bruna Gomes ser amplamente conhecida no Brasil influenciou. Isto porque as duas chegaram a protagonizar momentos de tensão dentro do jogo.

"A Bruna tem muitos seguidores, isso foi um fator importante. Uma coisa é Portugal, outra é o Brasil", defendeu.

O polémico comentário

Sobre o polémico comentário sobre o facto de Marie não fazer a depilação, Sara Aleixo garantiu que o fez com a melhor das intenções.

"Até aos 30 anos nunca tinha feito a depilação a cera, só a gilete. [...] Como ela nunca fez e eu também nunca tinha feito, pensei que isso lhe estava a causar insegurança. Pedi logo desculpas. Fiz esse comentário porque a mim também me chamavam Maria rapaz", explicou.

A atriz admitiu, no entanto, que considerou o seu comentário "infeliz" e que não conhecia a história da colega.

O desejo de ver Marie como vencedora

Apesar da incompatibilidade dentro da casa, gostaria de ver Marie como vencedora do programa.

"Fui a primeira pessoa a chegar lá a casa e a dizer que ela era muito especial. Não sabia quem ela era. Achei-a muito genuína", afirmou, lamentando, contudo, que depois não não tenham conseguido alimentar uma boa relação.

