A gala do 'Big Brother Famosos' deste domingo, dia 13, ficou marcada por uma expulsão, uma inesperada desistência, a eleição de quatro novos nomeados e a eleição da líder da semana.

Sara Aleixo expulsa pelo público

A atriz foi a segunda concorrente expulsa desta edição. Com 85% dos votos contra Tanya, Sara Aleixo disse adeus à casa mais vigiada do país e, apesar da sua participação ter dado que falar por vários momentos de tensão, Sara garantiu, já fora do jogo, que "entrar no Big Brother Famosos foi das melhores experiências que teve".

Melão desistiu

Durante as nomeações, Melão surpreendeu ao anunciar em direto que queria abandonar o jogo.

"Quero desistir. Isto não é fácil, vivermos aqui, estarmos aqui. Isto é extremamente cansativo, estou com dor de garganta desde o dia em que cheguei... Estou a divertir-me, isto é giro, amo estas pessoas, mas tenho necessidade de ir para a minha vida. Quero pedir perdão a todas as pessoas que querem que eu fique, mas peço que compreendam. Não estou emocional e psicologicamente fortificado para estar no jogo. Estou a fazer uma ginástica gigantesca dentro de mim", justificou.

Já em estúdio, o cantor afirmou: "Entrar neste Big Brother foi a maior loucura de todos os tempos".

Quatro novos nomeados e a líder da semana

A lutar pelo seu lugar no jogo estão Miguel Azevedo, Nuno Graciano, Tanya e Mafalda Matos. A liderança da casa mais vigiada do país está nas mãos de Marie.

