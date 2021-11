No âmbito da Missão Pijama 2021 e como forma de se juntarem à causa solidária da qual faz parte do Dia Nacional do Pijama, assinalado este sábado, 20 de novembro, os comentadores do 'Big Brother 2021' surgiram em estúdio, no 'Extra', vestidos com os seus melhores pijamas.

A psicóloga Susana Dias Ramos partilhou nas suas redes sociais o resultado deste momento, mostrando ao seu lado Helena Isabel Patrício, Flávio Furtado, João, antigo concorrente do 'BB', e a apresentadora Alice Alves.

Espreite a galeria para ver as imagens.

