Maria da Conceição, antiga concorrente do 'Big Brother 2021', usou as suas redes sociais recentemente para denunciar estar a ser alvo de insultos de ameaças através de mensagens que lhe são enviadas.

"Veem o que sou obrigada a aturar? Sinceramente, gente mal-educada, sem princípios. Estou na minha rotina, no meu trabalho, super feliz, não me envolvi em polémicas e vem esta gente insultar. Mas felizmente tenho quem gosto e me interessa do meu lado", escreveu a antiga concorrente do reality show ao mostrar algumas das mensagens ofensivas que tem recebido.

Após ter feito esta partilha, Maria da Conceção resolveu ir à esquadra da polícia: "Queixa apresentada, agora é assim", revela ao publicar uma imagem no local.

Os insultos e ameaças de que Maria tem sido alvo referem-se à sua amizade com Ana Morina e ao facto de esta última estar contra Rafael. Ainda que a ex-concorrente não se tenha manifestado sobre a zanga que corre dentro do jogo, os seguidores assumiram que estaria contra Rafael.

