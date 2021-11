Recentemente, a TVI anunciou que para o próximo ano os telespectadores poderão contar com mais uma edição do reality show 'Big Brother', neste caso, numa versão apenas com pessoas conhecidas do público.

A respeito do assunto, o canal revelou novas informações em relação aos concorrentes que serão escolhidos.

"Informamos que no novo 'BB Famosos' não vamos ter ex-concorrentes, pessoas que se tornaram conhecidas por terem entrado nas últimas edições", garante-se.

A curiosidade acerca dos famosos que serão convidados adensa-se. Quem serão as personalidades que aceitarão entrar para a casa mais vigiada do país?

