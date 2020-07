Foi lavado em lágrimas que o comediante norte-americano Rickey Smiley, de 51 anos, gravou uma emocionante mensagem, partilhada na sua conta oficial de Instagram, onde conta que a sua filha Aaryn Smiley, de 19 anos, que foi baleada durante um tiroteio.

"Não sei o que fazer. Não consigo pensar. Os meus nervos não estão bem. Sinto frio no estômago", pode ler-se na legenda das emotivas imagens.

Rickey conta que a filha foi alvo de três disparos, que lhe acertaram na perna, enquanto ia até um café na cidade de Houston, no estado do Texas, nos EUA.

"Eu nem ia dizer nada sobre isto. Eu tenho lidado com isto a manhã toda, sentado aqui com frio no estômago a tentar apresentar o programa [programa de rádio 'Rickey Smiley Morning Show']. A minha filha mais nova foi baleada na noite passada. Ela está no hospital agora. Estou com tanta raiva", lamentou.

Também a jovem, Aaryn, Rickey, revelou nas suas redes sociais que já tinha sido operada e continuava para já hospitalizada e a recuperar.

