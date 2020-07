Morreu Sebastian Athie. O ator mexicano, que integrava o elenco da série 'O11CE', exibida no canal Disney Channel, tinha apenas 24 anos.

A morte do jovem artista foi confirmada pelo Disney Channel América Latina, que na sua conta oficial de Instagram lhe prestou uma última homenagem.

"Descanse em paz, Sebas. A sua arte e o seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastián Athié e lembraremos sempre o seu talento, companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, o seu enorme coração. Os nossos sentimentos à família, colegas, amigos e fãs", pode ler-se na mensagem.

Também a Associação Nacional de Atores do México lamentou a perda mas, tal com o Disney Channel, sem revelar quais as causas da morte.

