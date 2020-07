Nick Cordero, de 41 anos, morreu este domingo após três meses internado devido a complicações associadas à Covid-19. O ator da Broadway, que viu uma das suas pernas ser amputada durante o período de internamento, já tinha testado negativo para o novo cornavírus, mas as complicações deixadas pela doença acabaram por ditar o pior do cenários.

Nas redes sociais de celebridades internacionais sucedem-se as mensagens de homenagem, onde se lamenta a perda de um grande artista. Porém, de entre todas as mensagens destaca-se a de Zach Braff. O ator fez uma revelação emocionante.

"Nick Cordero faleceu às 11h40 de hoje com a esposa e a mãe ao seu lado", começou por escrever na legenda de uma imagem onde Nick Cordero surge ao lado da sua esposa - Amanda Kloots.

"A última coisa que ele me mandou foi uma mensagem para cuidar da esposa e do filho de um ano, Elvis", contou Zach Braff, que no mesmo instante fez uma promessa ao amigo: "Eu prometo ao mundo que eles nunca vão precisar de nada".

