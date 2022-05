O comediante Dave Chapelle terá sido atacado por uma pessoa do público durante um espetáculo no Hollywood Bowl, em Los Angeles, conforme avançam testemunhas que se encontravam no local, noticia a Sky News.

Brianna Saks, repórter que presenciou o sucedido, revela que os seguranças intervieram de imediato, “batendo” no atacante, ao fim deste ter corrido até ao palco e agredido Chappelle.

Embora não se tenha conhecimento dos pormenores que terão motivado a agressão, a publicação lembra que Dave já foi criticado devido a piadas que fez relacionadas com a comunidade transexual.

Até ao momento, o humorista ainda não comentou o assunto.

Leia Também: Mariama Barbosa em lágrimas com surpresa do filho: "Mais forte do que eu"