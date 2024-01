Cláudio Ramos regressou na noite de ontem, 7 de janeiro, à condução a solo do 'Big Brother' com uma edição mais curta - e ainda mais promissora - deste reality show.

À casa 'mais vigiada do país' regressaram também 11 concorrentes para um encontro com pessoas com as quais já se haviam cruzado nas temporadas que protagonizaram, mas, também com outras que estão agora a conhecer pela primeira vez.

A gala arrancou desde logo com a entrada de Noélia e Miguel Vicente, duas caras bem conhecidas deste programa. De seguida, Vina Ribeiro e Sílvia Silva, ambas da edição mais recente, também voltaram à casa, embora soubesse que, mais à frente, uma delas iria ser expulsa pelos novos colegas. A 'fava' calhou a Sílvia, que depois de poucos minutos na Malveira voltou, novamente, aos estúdios da Venda do Pinheiro.

Bárbara Parada, Pedro Soá e Diana Lopes foram anunciados de seguida, a quem se juntaram, por fim, Patrícia Silva, o cantor Leandro, Fábio Gonçalves, Catarina Esparteiro e Rafael Teixeira.

No decorrer da gala, Miguel Vicente foi premiado com uma imunidade, atribuída pelos espectadores da aplicação móvel do programa, e Patrícia disputou e venceu a primeira prova do líder.

A emissão de estreia terminou com as habituais nomeações. Leandro foi escolhido pelos participantes ainda durante a gala e ao grupo de concorrentes em risco somaram-se Rafael Teixeira, Pedro Soá, Fábio Gonçalves e Catarina Esparteiro.

