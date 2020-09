Começou a revolução. O programa 'Big Brother - A Revolução' começou este domingo, dia 13, e recheado de grandes surpresas. E as surpresas começaram logo com os concorrentes escolhidos para entrarem no formato.

Jéssica e Sandra chegam da zona de Cascais e são, surpreenda-se, mãe e filha. Têm 23 e 44 anos, respetivamente.

Jéssica é fadista de profissão, considera-se vaidosa, gostando imenso de maquilhagem e roupa.É preocupada com o meio ambiente e defensora dos animais.

Sandra é casada há 27 anos, o marido apoia-a incondicionalmente. Considera-se trabalhadora, ambiciosa, muito teimosa e com mau perder.

