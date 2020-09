Dois meses depois de ter anunciado publicamente que deixava a SIC para volta à casa que a viu crescer, a TVI, Cristina Ferreira volta à antena. A apresentadora esteve este domingo, dia 13 de setembro, no 'Jornal das 8', para aquela que foi a sua primeira grande entrevista.

740 dias depois... Cristina volta à casa na qual há 17 anos se estreou em televisão, no mesmo dia, 13 de setembro, em que há 14 anos apresentou pela primeira vez o programa 'Você Na TV' ao lado de Manuel Luís Goucha.

Pedro Pinto conduziu a entrevista, 20 anos depois de ter sido professor de Cristina. Agora, o jornalista confessa sentir um "orgulho imenso" ao entrevistar uma das grandes figuras da televisão portuguesa.

Ao elogio, Cristina respondeu: "Foi contigo que eu descobri a paixão pela televisão".

As revelações sobre 'Dia de Cristina' e a despedida com Goucha

"Antes de eu voltar à antena há uma coisa que me falta fazer, é fechar o 'Você Na TV'", revela a apresentadora, desvendando que volta a apresentar o programa da manhã ao lado de Manuel Luís Goucha como forma de "fechar um ciclo".

Uma despedida que revela, "está para muito em breve". "E o 'Dia de Cristina' estreia logo a seguir", promete.

Mas como será afinal este novo programa?

"Esta é a sinopse do dia de Cristina: é tudo o que a Cristina quiser", revela, explicando que o seu programa vai ser só um dia e não será sempre o mesmo dia. Ao seu lado vão estar várias pessoas.

As verdadeiras razões que a levaram a deixar a SIC

"Senti-me emigrante. Eu sabia que voltava. Eu sai a saber que voltava, não sabia era quando", afirma. "Fui à procura de melhores condições, talvez de um mundo novo, mas depois faltavam-me as pessoas", continua, sem medo de assumir que não pensou duas vezes ao receber a proposta da TVI.

"Gostei muito de ganhar, de ter contribuído para aquele projeto, mas eu nunca me senti feliz por a TVI perder", realça.

"Não tenho nada a dizer da SIC, enquanto lá estive trataram-me muito bem. Agora, há um projeto para o qual eu fui que acabou por não ser exatamente como eu o tinha imaginado. A minha SIC foi o Program da Cristina, para além disso não houve anda mais", diz, dando conta de que entrou para a estação com funções para as quais nunca foi chamada. "Entrei também com funções para as quais nunca fui muito chamada".

O braço-de-ferro com a SIC e os 20 milhões de indemnização

Cristina Ferreira afirma que saiu da SIC de "consciência tranquila".

"Tive conversas anteriores em que fui mostrando o que estava a sentir, sei que enquanto lá estive dei o melhor de mim. Dei tudo, mas tudo à SIC", garante.

Quanto à indemnização no valor de 20 milhões de euros que a SIC exige pelo facto de a apresentadora ter quebrado o contrato que tinha até 2022, esta afirma que "não lhe tiram o sono". "Isso é um numero que não tem qualquer fundamento. Há lugar a uma indemnização, aquela que estava estipulada no contrato, de resto trataremos em tribunal".

Cristina gastou as poupanças para 'comprar' a TVI

Com o seu regresso à TVI, Cristina Ferreira decidiu investir na nova 'casa'. A apresentadora oficializou a compra de 2,5% da Media Capital.

"São as minhas poupanças, são o meu dinheiro", garante, referindo-se aos cerca de meio milhão de euros investidos. "Comprei com o meu dinheiro, foi o que eu poupei ao longo destes anos todos".

"Este é o meu preto final profissional. Eu não vou para mais lado nenhum. É aqui que eu vou ficar até ao fim dos meus dias e acho que comprar esta casa diz isso mesmo", afirma, explicando que a sua função é agora ajudar a renovar e a fazer crescer a casa que há 17 anos lhe deu oportunidade de brilhar.

"Entrei naquele portão com um carro emprestado do meu pai e vim para aqui a ganhar 500 euros enquanto apresentadora e eu chegou aqui hoje, acima de tudo por mérito. Entrar dessa maneira e hoje estar aqui nesta posição... não me tirem o orgulho de estar aqui", completa, dedicando, por fim, as suas últimas palavras nesta entrevista a Teresa Guilherme.

Cristina foi a grande responsável por trazer de volta a rainha dos reality show à televisão. E ela explica porquê. Há 17 foi Teresa Guilherme quem a convidou a fazer parte do programa 'Big Brother', o programa onde Cristina se estreou na TV e que hoje volta também à antena da TVI.

"Há 17 anos a Teresa deu-me uma coisa que eu agora lhe devolvo, a minha vida", completa.