Foi através do Facebook que o ex-concorrente da 'Casa Dos Segredos', da TVI, lamentou uma situação que se passou no programa 'Curto Circuito', da SIC Radical.

Tudo começou quando, explica, um homem, de 33 anos, ligou para o programa. Em conversa com as apresentadoras, o telespectador disse que era "treinador de futebol numa escola de miúdos".

Nessa altura, uma das apresentadoras do formato destacou que Wilson Teixeira também era treinador de futebol, e o telespectador reagiu: "Sim, eu sei, mas não me identifico com tal personagem".

"Resposta aqui do 'personagem': Primeiramente, o Wilson Teixeira não é da 'Casa' de nada a não ser da casa dele. O Wilson Teixeira, antes de ser da 'Casa' seja do que for, é TREINADOR DE FUTEBOL HÁ MAIS DE 15 ANOS, e já o era antes de ter participado em qualquer programa de televisão", começou por responder o ex-concorrente do reality show da TVI.

"Contudo até compreendo a sua associação, que para mim poderia ser tão assertiva como dizer que é o 'Wilson do Lingo', 'o Wilson do Preço Certo', ou o 'Wilson' de qualquer outro concurso/programa televisivo onde ao longo do tempo sempre gostei e tive interesse e a oportunidade em participar, por motivações financeiras. Quanto ao 'treinador dos escolinhas', efetivamente, até compreendo a frustração de aos 33 anos, se ser 'só' treinador de futebol de 'miúdos' numa 'escolinha' e logo a partir daí não se conseguir rever no 'personagem'. Por isso, é perfeitamente normal que o telespetador não se identifique com o 'personagem', uma vez que também aos 33 anos, este 'personagem' já conta com mais de 15 anos de carreira como treinador de futebol, tendo (graças a Deus e ao trabalho), conseguido chegar a um patamar competitivo interessante, para quem tem apenas 33 anos", escreveu de seguida.

"A não identificação é normal e diferenciadora, e quiçá até é por isso que este 'personagem' já não treina 'escolinhas' nem 'miúdos' há muitos anos, tendo iniciado a o seu percurso no futebol sénior como treinador principal aos 24 anos (um ano antes de ter participado no tal programa de televisão), e só lhe faltando (até este momento) conhecer o que é trabalhar no patamar mais alto do quadro competitivo das competições de futebol amador, semi-profissional e profissional", acrescentou.

"Paralelamente, sinto até uma certa pena, por perceber que aos 33 anos ainda há quem tenha tempo para ligar para o 'Curto Circuito', algo que até eu fazia quando era um adolescente que não tinha mais do que fazer", continuou, afirmando que "o sumo maior que extrai disto tudo é perceber a leveza com que se tecem comentários".

"A forma desrespeitadora como este 'treinador dos escolinhas' retorquiu a afirmação da apresentadora, é bem reveladora da hipócrisia e estupidez que reina neste mundo de treinadores de futebol e de 'wannabe's'. Respeito e respeitei sempre o trabalho de toda a gente, mas chega a um ponto em que começo a ficar cansado e farto de ver certos porcos estúpidos, a achar que têm o direito de continuar a andar pelos corredores, a espalhar os ódios que têm por outros, que quiçá (apenas e só) conhecem de 'um programa de televisão'", desabafou.

Antes de terminar, disse ainda: "Felizmente, tenho pessoas que fazem questão de me acompanhar, de gostar um bocadinho de mim e que me vão enviando ou denunciando este tipo de situações, que chegam a um limite em que quase me vencem pelo cansaço...".

