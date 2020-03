'Experiência da maternidade com dois bebés', este foi o nome que Liliana Filipa deu ao novo vídeo que partilhou com os seguidores do seu canal de YouTube. Imagens onde fala pela primeira vez sobre o 'susto' que sofreu após o parto do seu segundo filho - Santi, de três meses.

"Este parto foi uma maravilha, não sofri nem metade daquilo que sofri com o parto da Ariel", começa por contar, garantindo que, ao contrário do que aconteceu com a primeira filha, tudo aconteceu muito rapidamente.

Porém, depois do parto influencer digital, conhecida do grande público por ter participado na 'Casa dos Segredos', sofreu um enorme susto.

"Depois do parto é que as coisas complicaram um bocadinho", relata. "Tive uma hemorragia pós-parto, perdi muito sangue e foi provocado por uma atonia uterina", explica, confessando que teve de ser medicada, sofrer duas transfusões de sangue e ser operada de urgência.

"Comecei a ficar roxa, muito gelada e senti-me mesmo à beira da morte", lembra.

Já depois da operação a que foi sujeita, Liliana recuperou bem e teve alta rapidamente. Três meses depois, a jovem diz estar bem de saúde e totalmente recuperada.

