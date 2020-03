Liliana Filipa esteve ontem, quinta-feira, no centro da polémica pelo facto de ter aproveitado o dia anterior para passear na praia com os filhos. A influencer digital, conhecida por ter participado no programa 'Casa dos Segredos', foi duramente criticada pelos fãs e acabou por ter de fazer um esclarecimento público sobre o que aconteceu

Liliana admitiu ter errado e depois de ter percebido o que estava a acontecer, decidiu permanecer em casa com os filhos.

"Pessoal, sou sincera que não estava preocupada com o vírus, mas informei-me e já entendi que o que está a acontecer no mundo é muito grave. Mantenham-se em casa se possível, deixem o lazer para depois", voltou a reforçar em novas publicações partilhadas nas suas redes sociais.

Os desabafos sobre o tema multiplicaram-se e a influencer admitiu, uma vez mais, ter errado ao levar os filhos bebés à praia, mas não deixou de realçar que há ainda muito a fazer para reduzir outras possíveis fontes de contágio do novo coronavírus.

"Ir à praia foi errado. Estou em casa agora. Então e as pessoas que trabalham em centros comerciais, supermercados? Aqueles que andam em transportes públicos? Era importante reduzir tudo isto", alertou, reforçando o apelo para que todos sigam as normas indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Veja na galeria as publicações completas.

Leia Também: Liliana FIlipa reage após ser arrasada por ter ido à praia com os filhos