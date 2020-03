Foram vários os portugueses que na tarde de quarta-feira, dia 11, ignoraram as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), nomeadamente as que se referem a manter o distanciamento social e evitar grandes aglomerados de pessoas, e aproveitaram as altas temperaturas na praia. Adepta de passeios na praia, Liliana Filipa acabou por fazer o mesmo.

Depois de ter partilhado nas suas redes sociais diversas imagens onde se mostrava no areal com os dois filhos bebés, Ariel, de um ano, e Santi, de três meses, a influencer digital, conhecida por ter participado na 'Casa dos Segredos', foi alvo de duras críticas por parte dos fãs.

"És tão ridícula. Que consciência é que tiveste em ir hoje para uma praia cheia de pessoas? Penaste nos teus bebés? Agora para parecer bem tudo faz este tipo de publicações com juízos de valor quando fazem exatamente o contrário", pode ler-se numa das muitas mensagens que em conjunto acabaram por levar Liliana a justificar a sua atitude perante os seguidores.

"Pessoal, depois de tantas mensagens sobre a praia… quando eu cheguei não estava quase ninguém, eu fiquei num canto da praia. Talvez pela hora, de um momento para o outro encheu", começa por explicar.

"Eu odeio estar muito tempo em casa, mas parece que vai ter de ser. É mesmo a melhor opção", fez saber.

Liliana fez depois uma nova publicação onde assume que, ao tomar conhecimento dos novos dados sobre a pandemia relacionada ao novo coronavírus, decidiu adotar novas medidas de prevenção.

"Parece que a situação está a ficar grave. Por precaução e porque o meu trabalho o permite, apesar de não gostar de passar muito tempo em casa, acabei de decidir que vou começar a ficar em casa com os bebés", disse, garantindo que irá cumprir todas as recomendações da OMS.

