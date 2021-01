Sofia Ribeiro decidiu partilhar com os fãs um carinhoso vídeo que tem gravado no telemóvel, onde aparece junto das sobrinhas, de quem tem muitas saudades.

Na legenda das imagens, a atriz recorda que as mesmas foram gravadas depois de ter recebido uma chamada menos boa, tendo sido depois 'mimada' pelas meninas.

"Vídeos que encontro no meu telemóvel! Tantas saudades das minhas pestinhaas preferidas! A leveza de ser criança... Eu tinha acabado de receber uma chamada que não me deixou muito contente e ela não se calava com isto. Sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri", começou por escrever, referindo-se à sobrinha mais nova.

"Já tivemos mais motivos para rir ou sorrir é certo, mas que mesmo nos momentos difíceis consigamos encontrar motivos para sorrir e rir, muito! Em dia mundial do riso e nos outros dias todos! Boa semana para todos", rematou.

