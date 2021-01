Os números da Covid-19 em Portugal registaram este sábado um novo e preocupante máximo. Em apenas 24 horas, o país registou 10.947 novos casos e 166 mortos. Números que levaram a que Portugal fosse considerado o país do mundo com mais novos casos por milhão de habitantes.

Nas redes sociais cresce a indignação perante os que continuam decididos a não cumprir o confinamento, em vigor desde sexta-feira.

Entre as figuras públicas destacam-se as reações e indignação de Vasco Palmeirim, Eduardo Madeira, Pedro Ribeiro ou Ana Guiomar.

Vasco Palmeirim:

"Lembram-se das imagens chocantes vindas de Itália há uns meses? Pois. É para isso mesmo que caminhamos.

Somos o país do mundo com mais novos casos por milhão de habitantes. Repito: DO MUNDO. Em vez de pensarmos em como se podem contornar as regras do confinamento, embora pensar numa coisa muito simples. Ficar em casa. É só isso. Ficar em casa.

Saíram para votar antecipadamente? Votem, com segurança, e depois voltem para casa. Já morreu muita gente. E sim, vão morrer mais pessoas. Embora fazer a coisa certa?"

Eduardo Madeira:

"Conclusões da Crise

1 Requisição Civil imediata dos hospitais privados. É o que se faz em situações de guerra. E isto é uma guerra.

2 Hospitais de Campanha e forças armadas a auxiliar já.

3 Criar um voluntariado especial para quem quiser ajudar. Eu quero. Metam-me a lavar corredores, conduzir ambulâncias, a fazer o que for preciso. Antes isso que ficar aqui a teclar parvoíces, chuchar Netflix e a coçar os tintins. Fartinho desta merda.

4 calar o mini-Trump. Tirem-lhe o Twitter e o tempo de antena como fizeram ao outro. Sem apelo nem agravo.

5 Costa disse há meses que o país não aguentava outro Confinamento. Se o faz agora é porque não há outra saída. Ninguém está contente, mas as coisas são assim. E são assim aqui e em todo o lado. Ponto".

Ana Guiomar:

"Recebi esta fotografia hoje, e foi-me enviada pela minha mãe. Temos a sorte da minha avó com 85 anos estar em casa dela, perfeitamente independente e ser apoiada por nós em tudo o que for necessário para o seu conforto e bem estar. Hoje mais do que nunca precisamos de pensar neles! Precisamos de os PROTEGER desta PANDEMIA, precisamos de IR VOTAR para PERPETUAR A LIBERDADE que conquistaram e porque um dia ELES VAMOS SER NÓS! É impossível fazer futurologia, dizer que vai correr tudo bem e que não lhe vai acontecer nada, mas uma coisa é certa, vamos fazer todos os possíveis. Se todos cumprirmos o nosso dever já é uma grande ajuda. SOMOS O PAÍS NO MUNDO COM MAIS CASOS DIÁRIOS POR MILHÃO DE HABITANTES".

Pedro Ribeiro:

"Calamidade. Pior dia desde o início da pandemia. Portugal na linha da frente no número de casos por mil habitantes. Serviços de saúde em ruptura".

