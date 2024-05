O príncipe William esteve na tarde deste sábado, dia 25 de maio, no Estádio de Wembley acompanhado pelo filho mais velho, o príncipe George, de dez anos, para assistirem à final da Taça de Inglaterra, que opôs o Manchester City ao Manchester United e que terminou com uma vitória dos 'red devils' por 2-1.

Se no início da partida foi possível ver William a cumprimentar os jogadores, no final do encontro o príncipe de Gales, acompanhado pelo filho, entregou as medalhas aos primeiros e aos segundos classificados.

