Decorre na tarde deste sábado, dia 25 de maio, a final da Taça de Inglaterra, que opõe o Manchester City ao Manchester United.

Na bancada já era esperada a presença do príncipe William, que esteve no relvado, onde cumprimentou os jogadores e equipa técnica dos dois clubes antes do apito inicial.

No entanto, tinha ficado no ar a dúvida sobre se o filho mais velho de William e Kate, o príncipe George, iria acompanhar o pai, algo que foi confirmado pelas imagens já divulgadas, nas quais se pode ver o menino sentado ao lado do príncipe de Gales.

