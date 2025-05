Este sábado, 17 de maio, decorreu no Estádio de Wembley a final da Taça de Inglaterra. Como manda a tradição, a família real britânica fez-se presente no jogo através do príncipe William.

A partida foi disputada pelo Crystal Palace e o Manchester City (1-0).

Apesar de ser adepto do Aston Villa, o príncipe de Gales mostrou-se animado nas bancadas, sobretudo depois de ver a taça.

Veja o momento na galeria.

