Perante os rumores de romance com Rúben Dias, Maya Jama foi vista no Estádio Etihad, no sábado, quando o Manchester City jogou e empatou com o Brighton por 2-2.

Há meses que se acredita que o futebolista português - que joga atualmente no Manchester City - está numa relação com a figura pública britânica.

Aliás, ainda na semana passada, Maya Jama mostrou-se a aprender a falar português, e tudo indica que com a ajuda do jogador.