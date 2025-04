O príncipe William voltou a estar com o filho a apoiar o Aston Villa. Depois de terem viajado para Paris para assistir ao jogo entre o clube que apoiam e o Paris Saint-Germain, saindo de lá com a derrota no coração, os membros da realeza voltaram ao estádio, desta vez em Birmingham.

Durante a partida, William e George viveram fortes emoções, isto porque com o Aston Villa a marcar três golos fez os adeptos acreditarem numa vitória, mas não foi suficiente e acabaram por não conseguir passar às meias-finais da Liga dos Campeões - e foi o PSG a ocupar esse lugar.

Ainda assim, não faltam fotografias das bancadas onde podemos ver William e o filho George a festejarem os golos do Aston Villa. Veja na galeria.

Leia Também: "Estas memórias são muito importantes", diz William após jogo com filho

Leia Também: Príncipe William em (grande) festa com o filho durante jogo em França