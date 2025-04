O príncipe William contou com a companhia do filho mais velho, George, numa viagem até França, no dia 9 de abril, para apoiarem o clube preferido do príncipe de Gales, o Aston Villa, numa partida contra o Paris Saint-Germain.

O menino, de 11 anos, e William, de 42, foram fotografados nas bancadas do Parc des Princes, enquanto assistiam ao jogo, e não faltou emoção. Veja na galeria.

De recordar que o príncipe George - assim como os irmãos, a princesa Charlotte, de nove anos, e o príncipe Louis, de seis - está neste momento num período de férias escolares.

