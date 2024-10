O príncipe William tem vindo a desfrutar dos últimos dias com os filhos, uma vez que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estão de férias escolares (que durarão uma semana).

O príncipe de Gales aproveitou esta pausa para torcer pelo clube do seu coração, o Aston Villa - do qual George também é adepto.

Isto porque o clube foi o primeiro a ganhar três jogos na Liga dos Campeões esta temporada, tendo vencido o Bologna, Bayern Munich e BSC Young Boys.

Prova de que William assistiu ao jogo foi a partilha que William fez na rede social X na qual é destacada esta conquista do clube. "Claro que eu vi", realçou na publicação o herdeiro ao trono britânico.

Publicação do príncipe William na rede social X © X - Prince and princess of Wales

Leia Também: William revela que ele e Kate Middleton não dormem sozinhos