Como o Fama ao Minuto já tinha destacado, o príncipe William esteve com o filho mais velho, o príncipe George, de 11 anos, a ver o jogo do Aston Villa contra o Paris Saint-Germain, no dia 9 de abril, em França.

Embora a equipa por quem estavam a torcer, o Aston Villa, tenha perdido por 3-1, o príncipe de Gales não deixou de mostrar a emoção e animação enquanto assistiam à partida nas bancadas.

Em entrevista à TNT Sports, William foi questionado sobre os planos a referida noite com os "amigos". "Bem o meu filho também está aqui, por isso estou a comportar-me da melhor maneira possível", brincou.

"Mas pensei: já faz 43 anos que algo assim não acontece na minha geração como apoiante do Villa, e quero que o George tenha a experiência de uma noite fora de casa com uma grande competição europeia", comentou, referindo-se à presença do Villa na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões em mais de quatro décadas.

"Espero que não se passem 43 anos até à próxima vez que isto acontece, mas acho que estas memórias são muito importantes de criar, e trazê-lo comigo esta noite é muito importante para mim", partilhou ainda, acrescentando que os filhos mais novos, a princesa Charlotte, de nove anos, e o príncipe Louis, de seis, estariam a ver o jogo em casa. De recordar que os três filhos de William são fruto do casamento com Kate Middleton.

Leia Também: Príncipe William comenta ausência de Kate Middleton em Paris