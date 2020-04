A$AP Rocky é homossexual? Pelo menos foi o que garantiu o rapper Spaceghost Purrp numa polémica publicação na sua conta de Twitter. Declarações que apareceram depois de terem surgido rumores que davam conta que o artista andava envolvido com Rihanna.

Neste âmbito, Purrp garante ter visto A$AP num momento de grande cumplicidade com outro homem durante uma festa em 2011. Aliás, este foi mais longe e partilhou uma fotografia que visa provar a sua teoria.

Passado algum tempo, a publicação foi eliminada. Na mesma lia-se: “Estou cansado de estar com a boca fechada. Em 2011 fui convidado para uma festa em Nova Iorque pelo A$AP Rocky. Estava com a minha mulher ao telefone a perguntar onde ele estava, porque não o estava a encontrar, foi aí que ele me disse ‘estou aqui em baixo’. Foi quando vi que ele estava na piscina a passar mão no rabo de um homem”.

Até ao momento, A$AP Rocky ainda não comentou publicamente o assunto.

© Instagram/Spaceghost Purrp

