Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz conversaram esta quinta-feira no programa 'Dois às 10' com convidados que têm profissões consideradas diferentes do comum, no caso profissionais de agências funerárias.

Carolina explicava que cresceu na agência funerária do pai e desde cedo aprendeu a lidar com esta realidade quando Cláudio Ramos teve um ataque de riso incontrolável.

O apresentador começou a chorar a rir, sem conseguir sequer falar, deixando Maria Botelho Moniz atrapalhada.

Alguns minutos depois, Cláudio Ramos conseguiu recompor-se e pediu desculpa aos convidados. "Desculpem, é dos nervos. Eu com os nervos fico assim", justificou, dando conta de que temas relacionados com a morte o deixam particularmente nervoso.

