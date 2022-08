A possível transferência de Cristiano Ronaldo para o Sporting voltou a ser tema de conversa na rubrica 'Conversas de Verão', do 'Dois às 10', o que motivou uma declaração curiosa de Cláudio Ramos relacionada com o tema.

A certa altura, Luísa Castel-Branco sugeriu que, caso esta mudança se concretize, todos os portugueses deveriam tornar-se sócios do Sporting para "pagar ao Cristiano Ronaldo as muitas alegrias que deu a Portugal".

Foi aí que Cláudio Ramos se mostrou contra esta ideia. "Olha a mim, que alegrias me deu? Zero! Porque eu não gosto de futebol, desejo que ele seja muito feliz no Sporting, no Beira-Mar, no Atlético de Madrid, no Belenenses... Eu quero é que ele seja feliz, que os meninos sejam felizes e que a mulher seja feliz", atirou.

