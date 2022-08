Depois de ter estado no 'Dois às 10' esta terça-feira, Sofia Ribeiro partilhou uma mensagem no Instagram onde elogia, sobretudo, Cláudio Ramos e também Maria Botelho Moniz.

Horas depois, foi a vez do apresentador retribuir os elogios. "Quando chegou teve que escutar muitas coisas que não gostou. A sua maturidade chegou cedo demais porque a vida a fez assim. Não ficou a lamentar-se", começou por escrever.

"Arregaçou as mangas e agarrou o sonho de fazer o que gostava. Quando estreou nos 'Morangos com Açúcar' muitos disseram que ‘não duraria três meses no meio’. Tem graça, está a assinalar 15 anos de carreira num caminho bonito cheio de aprendizagem", acrescentou.

"Digam o que disserem. É seguramente das melhores da sua geração", acrescentou, destacando a presença de Sofia Ribeiro no programa das manhãs da TVI.

