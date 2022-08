Cláudio Ramos não resistiu em perguntar a Sofia Ribeiro se estava solteira ou comprometida ao querer saber da sua vida amorosa. "Não estou casada. Estou bem, tranquila", disse a atriz.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "Estou numa fase de crescimento, evolução e aprendizagem. Ao longo da nossa vida, repetimos comportamentos porque são padrões e, muitas vezes, não sabemos como sair deles - porque tem a ver com o nosso percurso, com a nossa história, os nossos traumas, as nossas vivências".

"E as pessoas que entram na nossa vida também, de uma ou outra forma, já está tudo meio que formatado para aquilo. E eu estou na fase de tentar compreender as minhas questões e ser melhor para mim, acima de tudo, e para as pessoas que me rodeiam", destacou.

"Consciente de que é um trabalho conjunto, que tem que ser feito - quando existe uma pessoa ao lado, que [a mesma] tenha consciência disso, que todos somos diferentes e temos necessidades diferentes, e que isso deve ser respeitado e apoiado. Só assim se pode crescer em conjunto. É preciso sermos muito generoso, e para chegar a esse nível de generosidade nós temos que ter uma grande consciência daquilo que somos. É para aí que quero caminhar, conseguir admitir os meus erros, conseguir evoluir", completou.