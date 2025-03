Cristiano Ronaldo teceu diversas críticas às questões que lhe foram colocadas pelos jornalistas durante uma conferência de imprensa, lamentando o facto dos profissionais "não lhe olharem nos olhos" após fazerem as perguntas. Entretanto, garantiu que a seleção nacional estava preparada para o jogo com a Dinamarca, que acabou por ganhar a 5-2.

"Isto toca-me particularmente porque sou jornalista e porque durante muito tempo fiz muitas coisas de desporto e levei com muita gente muito alterada contra os jornalistas", começou por destacar Joana Latino.

"Os jornalistas - digam o que disserem, façam o que fizerem - têm zero responsabilidade ou influência sobre os resultados desportivos", argumentou.

"O Ronaldo cai muito neste lado infantil e imaturo, um bocadinho do adepto, que não sabe gerir as suas emoções e culpa a primeira pessoa que lhe aparece à frente, que é o jornalista de microfone estendido, ou então envolve-se em cenas de pancadaria com os adversários, o que é ainda mais lamentável", considerou.

"As pessoas ao fazerem uma análise de como o jogo correu não estão a desejar que a seleção perca, antes pelo contrário, não estão com onda nenhuma onda de negativismo, só estão a refletir o resultado do jogo anterior", notou por fim.

