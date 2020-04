É com grande expectativa que Cláudio Ramos aguarda a chegada de domingo, 26 de abril, dia do reality show 'Big Brother 2020'. O apresentador estreia-se na apresentação do formato, em moldes diferentes, sem público, por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Não há dúvida nenhuma que a plateia faz parte de um programa de televisão desta natureza e que o público é grande parte deste programa. Vamos trabalhar com as ferramentas que temos. Prefiro ter um público saudável em casa a olhar a para mim, a ter algum problema de saúde. Acontece em qualquer lugar do mundo. Tenho acompanhado e estão todos a ser feitos desta maneira", afirmou, durante uma entrevista coletiva de jornalistas, à qual se juntou Nuno Santos, diretor de programas da TVI.

Questionado sobre os concorrentes, com os quais tem vindo a conviver há dois meses, o apresentador sublinhou: "Não queria viver com eles lá dentro", disse, rindo-se depois. "Acho que vão ficar muito surpreendidos. Podemos dizer a célebre frase pessoas reais, que quando tiverem o primeiro contacto vão ficar rendidos. É a pessoa que pode viver à vossa frente, ou que pode ser da família. Com características muito parecidas com as nossas", rematou.

