A separação de Miguel Vicente e Bárbara Parada foi um dos assuntos da semana e tema da crónica social do programa 'Dois às 10', desta quinta-feira, 15 de fevereiro.

Gonçalo Quinaz, um dos comentadores, não se mostrou surpreendido com o rompimento apenas após dois meses de namoro, notando que a decisão é acertada se as pessoas não estiverem felizes.

"Hoje em dia vivemos numa sociedade em que quando se assume uma relação tem de ser para a vida. Acho que é errado. As pessoas têm de estar juntas enquanto são felizes e há respeito. Quando deixa de fazer sentido, cada uma segue à sua vida e está tudo certo", defende.

Por outro lado, Cláudio Ramos considerou que a relação fazia sentido dentro do 'Big Brother', uma vez que isolados do mundo exterior, os concorrentes tendem a ficar mais carentes.

"Aquilo só fazia sentido ali dentro", argumentou. "Eles têm zero a ver um com o outro. Eles não têm nada a ver, basta falar com um e com o outro. Ela tem uma cabeça muito no sítio", completou.

