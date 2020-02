A notícia do dia continua a dar que falar. Depois de a SIC ter partilhado num comunicado oficial as primeiras palavras de Cláudio Ramos sobe a sua mudança para a TVI - onde este irá apresentar o 'Big Brother' -, o apresentador usou as suas redes sociais para dar novas explicações sobre a sua decisão.

"Da SIC guardo tudo de bom, até na forma como me ajudou a gerir esta despedida", começou por explicar, garantindo assim que não existiu mal-estar na hora da despedida.

"Mudo agora o rumo da minha história. É um direito que tenho, mesmo sabendo que muitos ficam tristes com a decisão e que corro todos os riscos que uma mudança acarreta", acrescenta.

Aos que criticam a sua escolha e que não entendem o motivo pelo qual depois de 18 anos decidiu rumar a uma estação vizinha, Cláudio deixa o recado: "Quem me conhece de perto e de verdade sabe que eu preciso crescer. Quem me foi acompanhando o crescimento ficará orgulhoso com a mudança. Quem gosta de mim vai torcer para dar certo. Quem me vê no ecrã vai procurar para me encontrar e estar de olhos postos nos meus. Toda a vida fui de lutar muito para conseguir o que queria da forma mais digna e profissional que sei".

"As coisas foram chegando devagar e eu nunca virei costas a uma dificuldade. Não saio magoado com ninguém. Não fecho a porta. Deixo gente que levo para sempre e deixo colado à história desta televisão 18 anos da minha vida real. Ao fim destes anos todos está na altura de voar na direcção do sonho e de aceitar um desafio absolutamente maravilhoso, esperado e ambicionado por mim há muito", destacou ainda, garantindo que segue para esta nova experiência feliz e com esperança de contar com o apoio do seu público.

"Da mesma maneira que contei com todos ao longo destes anos vou continuar a contar porque continuo em vossas casas. Literalmente e mais que nunca... Sempre. Não me falhem. Por favor! Obrigado", completou.

