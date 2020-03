A preparar-se para apresentar a próxima edição do 'Big Brother', Cláudio Ramos tem-se destacado nas redes sociais. A figura pública tem estado no centro das atenções e as suas publicações no Instagram não passam despercebidas.

Ainda na noite desta terça-feira, o apresentador exibiu o seu lado mais descontraído, tendo surgido, ao que tudo indica, de pijama. Um look que o fez lembrar a colega Joana Barrios, conhecida pelo seu estilo muito próprio e alternativo.

"Sinto-me a minha querida Joana Barrios, mas em menos criativo. Incluindo este tom amarelado que me deu a luz da lua. Boa noite e até amanhã", escreveu.

Uma partilha que despertou a atenção de muitos seguidores. "Até que gostei do padrão do pijama", lê-se entre as reações.

