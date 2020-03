Ruth Marlene esteve esta terça-feira no programa 'Você na TV' para falar sobre o novo projeto: o site 'Pisca-Pisca', pelo qual dá a cara.

Aproveitando a passagem da cantora pelo formato das manhãs da TVI, Manuel Luís Goucha quis lembrar a sua passagem pelo 'Big Brother VIP'.

"Eu dormia com o Cláudio Ramos no 'Big Brother'", recordou Ruth, que teve o novo apresentador da TVI como colega de casa nesta primeira edição do programa feita com famosos.

"Foi uma experiência maravilhosa", completou a artista popular.

Importa lembrar que o 'Big Brother' regressa à televisão já no dia 22 de março. Cláudio Ramos é o novo apresentador do icónico programa.

