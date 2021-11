O apresentador mostrou-se incrédulo com as mensagens que recebeu de seguidoras no Instagram acerca do 'Big Brother'.

Cláudio Ramos usou as histórias da sua conta de Instagram para tornar públicas as mensagens que recebeu de duas seguidoras, relativamente à sua prestação enquanto apresentador do 'Big Brother'. "Pára de defender a Morina, já chateia. Irra, aquela maquiavélica destabiliza toda a casa", disse a primeira internauta. Por seu turno, a segunda notou: "Cláudio, você é uma vergonha de apresentador. Não se admite estar a defender o Rafael, que é um malcriado e estar contra a Morina, que é uma excelente concorrente". Incrédulo pelo facto das mensagens se contradizerem, o comunicador questionou: "As pessoas quando querem são muito engraçadas. Afinal em que ficamos?". Imagem partilhada pelo apresentador© Instagram - Cláudio Ramos Leia Também: Cláudio Ramos indignado: "Vão para a cama e não querem que a gente fale?"