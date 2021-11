Cláudio Ramos não conseguiu disfarçar a sua indignação no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, 15 de novembro, ao comentar a situação de Joana, neste caso, a revolta desta pelo facto da sua intimidade com Ricardo ter sido abordada na gala deste domingo, 14, do 'Big Brother'.

"Agora a gala foi Joana na cama e também não se gostou. Querem o quê? Metem-se no programa durante 24 horas, estão na cama, pin**, querem que a gente não fale? Estou num programa de televisão, estou lá 24 horas, quer fazer o quê? Não quer que se fale?", questiona, indignado, tendo causado gargalhadas aos comentadores em estúdio que falavam do assunto.

Concorda com a opinião do apresentador?

Ora veja.

Leia Também: O jogo mudou! Concorrentes do Big Brother têm de viver sem nada em casa