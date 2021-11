O jogo do 'Big Brother' mudou este domingo. Os concorrentes ficaram a perceber o porquê de ter sido feito um comunicado que pedia a todos para que fizessem as malas. Começou ontem um novo desafio onde os participantes têm de viver sem luxos.

"Nesta casa o jogo muda a cada dia. Os tempos de luxo acabaram, sejam bem-vindos à vossa nova casa", informou a voz do 'BB' ao surpreender os concorrentes com uma casa praticamente vazia e com várias zonas interditas.

"A partir deste momento não têm mobiliário, não têm ginásio, não têm acesso à piscina, não podem utilizar o fogão, o lava loiças, a máquina de lavar", informou a produção, que retirou até o acesso a utensílios de cozinha, às camas, sofás e quartos.

"Tudo o que perderam vai ter de voltar a ser conquistado", revela a voz.

Tendo em conta a atual situação, durante toda a gala os participantes tiveram de estar sentados no chão... sem sequer uma almofadinha.

Reveja aqui o momento em que foram confrontados com este novo desafio.

