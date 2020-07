Depois dos grandes amigos Manuel Luís Goucha e Pedro Teixeira, foi a vez de Cláudio Ramos recorrer ao Instagram para reagir publicamente à notícia que marcou o dia no que diz respeito à televisão portuguesa. Cristina Ferreira vai voltar a encontrar-se com o 'vizinho' e deixa a SIC para regressar à.

"...Aprendemos em criança que devemos voltar sempre ao lugar onde fomos felizes. Quando me despedi disse-lhe: ‘tenho de ir. Preciso! Mas sinto que vamos voltar a encontrar-nos!’. Ficou triste mas deixou-me voar. Que não nos roubem a capacidade de sonhar. Que não nos cortem as asas. Se acreditarmos muito e fizermos por isso, um dia será realidade. Cristina Ferreria, somos sempre a história que fazemos", escreveu o apresentador do 'Big Brother'.

Recorde-se que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos faziam juntos 'O Programa da Cristina' até o apresentador se mudar para a TVI. Agora foi a vez da colega e amiga também regressar à estação de Queluz.

