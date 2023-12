Cláudio Ramos regressa já no próximo dia 7 de janeiro à condução a solo do 'Big Brother', com a edição 'Desafio Final' deste reality show. O apresentador já começou a promover o formato e, para isso, entrou na 'casa mais vigiada do país'.

Dentro do confessionário, Cláudio tem uma pequena conversa com o Big, na tentativa de saber quem vai fazer parte do programa.

"Quem são os concorrentes?", questiona o comunicador, que não obteve a resposta desejada.

O vídeo, gravado num tom divertido, foi entretanto disponibilizado pela TVI nas redes sociais. Veja-o abaixo.

Leia Também: Inscrições para o 'Big Brother 2024' já estão abertas