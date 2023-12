A gala do último domingo do 'Big Brother' terminou com uma novidade. A TVI já abriu as inscrições para a edição de 2024 do reality show, que ainda não tem data de estreia marcada.

O anúncio foi feito por Cristina Ferreira, já confirmada como a apresentadora da edição em causa.

"Em 2024, o 'Big Brother' regressa à TVI e vai surpreender tudo e todos! Se tem mais de 18 anos, este desafio pode mudar a sua vida. Procuramos pessoas ambiciosas, competitivas, destemidas, resistentes e reais! Está preparado para fazer parte da história da TVI?", pode ler-se no formulário de inscrição, disponível aqui.

Importa lembrar que, nos primeiros dias de 2024, irá para o ar o 'Big Brother - Desafio Final'. Conduzido por Cláudio Ramos, o programa vai reunir ex-concorrentes deste reality show.

Leia Também: Já se sabe quando estreia o novo 'Dança com as Estrelas'