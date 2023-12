Sabia-se que o 'Dança Com as Estrelas' voltaria à TVI em janeiro, mas a data ainda estava por revelar. O canal, no entanto, divulgou esta terça-feira, dia 26 de dezembro, o dia em que poderá ver o concurso de famosos.

O programa contará com a condução de Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo e a estreia acontece no próximo dia 6 de janeiro, o primeiro sábado do novo ano.

Vale lembrar que ainda falta conhecer os nomes de alguns dos participantes, embora já se saiba que Ana Guiomar, Ana Malhoa, Bernardo Sousa, Liliana Santos, Luisinha Oliveira e Tiago Carreira serão concorrentes.

Recorde-se que, apesar de só agora a TVI ter revelado a data de estreia, Alexandra Lencastre já o havia feito no passado dia 22. Assim sendo, confirma-se que a atriz se antecipou e que a vontade do canal era manter segredo durante mais algum tempo.

