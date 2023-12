Alexandra Lencastre revelou no seu perfil de Instagram, durante a madrugada desta sexta-feira, dia 22 de dezembro, o dia em que irá estrear o 'Dança com as Estrelas', programa do qual fará parte como jurada. O que torna a situação invulgar é o facto de a TVI, até ao momento, ter optado por manter tudo em segredo.

"Vamos voltar... dia 6 dance comigo", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia sua no cenário deste programa, confirmando assim a data de estreia que já havia sido apontada por alguma imprensa cor-de-rosa.

A TVI, por outro lado, continua a dizer que o 'Dança com as Estrelas' estreia "brevemente", o que leva a crer que Alexandra Lencastre se antecipou indevidamente.



© Instagram/Alexandra Lencastre

