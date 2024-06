Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam no 'Dois às 10', da TVI, esta segunda-feira, dia 3 de junho, os atores Diogo Amaral, Matilde Breyner e Raquel Tillo para falarem do novo programa: 'Congela'.

Ao falarem do novo formato e dos sustos pregados, Cláudio Ramos aproveitou a ocasião para pregar uma partida às atrizes.

O momento não tardou a ir parar às redes sociais, com destaque para as reações de Matilde Breyner e Raquel Tillo ao susto do apresentador.

